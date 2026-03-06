Publican nuevos documentos del FBI sobre presuntas agresiones de Trump vinculadas a Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos del FBI que detallan entrevistas con una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente por Donald Trump y Jeffrey Epstein cuando tenía entre 13 y 15 años.
Los documentos, divulgados tras un error administrativo que los clasificó previamente como duplicados, revelan que Epstein presentó a la mujer a Trump en Nueva York o Nueva Jersey. Ella declaró que Trump intentó forzarla a realizarle una felación y que le mordió durante el incidente.
Según los informes del FBI de 2019, la mujer y personas cercanas a ella recibieron llamadas amenazantes durante años, las cuales asoció con el entorno de Epstein. Hasta ahora, no se ha presentado evidencia forense que corrobore los hechos.
El gobierno de Trump ha calificado algunas de las acusaciones en estos documentos como "falsas y sensacionalistas". El expresidente ha negado categóricamente cualquier relación inapropiada con Epstein o actos ilícitos vinculados a él.
Los demócratas han criticado la gestión del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein y acusan al gobierno de ocultar información que podría afectar a Trump. Un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de citar a la fiscal general Pam Bondi para cuestionar la transparencia en el proceso.
"Estos documentos deben ser revisados con rigor, sin filtraciones selectivas que sirvan a intereses políticos", dijo un representante demócrata.