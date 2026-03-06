Publican nuevos documentos del FBI sobre presuntas agresiones de Trump vinculadas a Epstein

El Departamento de Justicia de EE.UU. difundió nuevos documentos del FBI que detallan acusaciones de una mujer que presuntamente fue agredida por Trump y Epstein. Los archivos, antes marcados como duplicados, describen encuentros en Nueva York o Nueva Jersey y supuestas amenazas posteriores. Trump niega los hechos y el gobierno asegura que algunos relatos son falsos. Los demócratas exigen transparencia.

06/03/2026
06/03/2026