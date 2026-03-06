Trump exige rendición incondicional de Irán para acabar conflicto

...

El presidente Donald Trump afirmó que solo una rendición incondicional de Irán pondrá fin al conflicto, tras intensos bombardeos de EE.UU. e Israel. Teherán ha respondido con ataques en la región, y crece la crítica interna hacia la estrategia militar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 02:05 PM.
En Internacional y editada el 06/03/2026 01:50 PM.