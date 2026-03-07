Irán condiciona fin de ataques a no ser atacado desde países vecinos

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que Irán dejará de atacar países vecinos si no son usados como plataformas de ofensiva contra su territorio, tras una semana de intensos combates en la región. Pidió disculpas a naciones afectadas y advirtió sobre el imperialismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 07/03/2026 09:11 AM.