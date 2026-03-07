Mujer muere al caer de tobogán en parque de diversiones en Colombia

Una mujer identificada como Yuris Cristel García Manrique perdió la vida tras un accidente en un tobogán del parque de diversiones Entre Flores, ubicado en Chinacota, al norte de Santander, Colombia.
El incidente ocurrió el jueves 5 de marzo, cuando García Manrique descendía en una dona por el tobogán. Imágenes de video difundidas en redes sociales muestran el momento en que, al pasar por una curva, su cuerpo sale disparado de la atracción.
El tobogán, inaugurado en enero, presenta una pendiente inicial recta seguida de una ligera curva. Según testigos, el fuerte impacto contra el suelo provocó la muerte de la mujer de manera inmediata.
El parque emitió un comunicado a través de Instagram, lamentando profundamente el fallecimiento. Indicaron que activaron el protocolo de emergencia y brindaron apoyo inmediato. Asimismo, afirmaron su disposición para colaborar con las autoridades durante la investigación.
El equipo jurídico de Entre Flores señaló que, por respeto a la víctima, no emitirán declaraciones sobre las causas del accidente hasta que se emita el informe oficial. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo fallas en la atracción o en los procedimientos de seguridad.