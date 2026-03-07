Mujer muere al caer de tobogán en parque de diversiones en Colombia

Yuris Cristel García Manrique falleció tras salir despedida de un tobogán en el parque Entre Flores, en Chinacota, norte de Santander. El accidente, ocurrido el 5 de marzo, quedó grabado en video y muestra cómo la mujer pierde contacto con la dona en una curva. El parque activó protocolos de emergencia y ofreció colaborar con las autoridades mientras se espera el informe oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 11:35 AM.
En Internacional y editada el 07/03/2026 12:00 PM.