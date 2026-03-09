Policía de NY investiga artefactos frente a residencia de Mamdani

La Policía de Nueva York (NYPD) investiga el hallazgo de dos artefactos sospechosos lanzados frente a la Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante una manifestación antimusulmana en Manhattan.
El incidente ocurrió este sábado, cuando uno de los dispositivos, envuelto en cinta adhesiva y con una mecha presuntamente encendida, comenzó a emitir humo, generando pánico entre los asistentes. Decenas de personas huyeron del lugar, buscando refugio.
Las autoridades confirmaron que no hubo explosiones ni heridos. Contrario a reportes iniciales del New York Post, la NYPD desmintió que se tratara de 'bombas de clavos' y trasladó los artefactos a una zona segura en El Bronx para su análisis y destrucción.
La protesta fue liderada por el activista de extrema derecha Jake Lang y coincidió con una contramanifestación en apoyo a la comunidad islámica, en pleno mes de Ramadán. Seis personas fueron detenidas: dos por el lanzamiento de los objetos y cuatro más por disturbios durante las protestas.
Hasta ahora, las autoridades no han identificado con certeza al grupo responsable. Tampoco se ha confirmado si el alcalde Mamdani, primer musulmán en ocupar el cargo en la ciudad, se encontraba en la residencia al momento del suceso, junto con la primera dama, Rama Duwaji.