Policía de NY investiga artefactos frente a residencia de Mamdani

La Policía de Nueva York investiga dos artefactos sospechosos lanzados frente a la Gracie Mansion durante una protesta antimusulmana. No hubo explosiones ni heridos, aunque uno de los objetos emitió humo. Seis personas fueron detenidas, incluidos dos presuntos responsables del lanzamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:06 AM.
En Internacional y editada el 09/03/2026 09:27 AM.