Rubio acusa a Irán de tomar al mundo como rehén tras ataques

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Irán actúa como un régimen que mantiene al mundo en jaque tras una ola de ataques con misiles y drones. Las acusaciones surgieron durante un evento por rehenes estadounidenses, donde se recordó el caso de Robert Levinson.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 11:04 AM.
En Internacional y editada el 09/03/2026 12:13 PM.