Rubio acusa a Irán de tomar al mundo como rehén tras ataques

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este domingo a Irán de tomar al mundo "como rehén" tras una escalada de ataques con misiles y drones contra Israel, países del Golfo y zonas con presencia militar estadounidense.
En un acto en Washington dedicado a ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, Rubio vinculó la actual ofensiva iraní con lo que calificó como una "amenaza sistemática" del régimen clerical. "No se trata solo de un conflicto regional, sino de un chantaje global", afirmó.
Las declaraciones se producen tras los ataques del 28 de febrero, que, según medios internacionales, habrían resultado en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un operativo atribuido a EE.UU. e Israel. Desde entonces, Irán ha lanzado múltiples ofensivas contra objetivos en Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Azerbaiyán y Chipre.
Rubio estuvo acompañado por familiares de Robert Levinson, exagente del FBI desaparecido en 2007 en la isla iraní de Kish. En 2020, EE.UU. concluyó que Irán estuvo implicado en su presunta muerte, aunque el caso sigue rodeado de incertidumbre. Informes señalan que Levinson trabajaba para la CIA en una misión no autorizada.
"Irán no solo secuestra personas, también secuestra la estabilidad global", sentenció Rubio.