EE.UU. anuncia el día más intenso de bombardeos contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que este martes será el día con mayor intensidad de ataques aéreos contra Irán desde el inicio de la operación 'Furia Épica'. Altos mandos militares estadounidenses destacaron una disminución del 90% en lanzamientos de misiles iraníes y aseguraron avances significativos en la neutralización del programa de drones y defensa del país. Al menos cientos de personas han muerto en Irán, incluidos civiles, mientras siete militares estadounidenses han fallecido por represalias iraníes.

