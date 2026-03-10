Lula insta a Sudáfrica a fortalecer cooperación militar ante amenazas de invasión extranjera

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva urgió al mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa a profundizar la cooperación en defensa, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de ambos países a invasiones extranjeras. Ambos líderes, críticos de las acciones militares de EE.UU. e Israel, avanzan en un acuerdo de defensa bilateral dentro del marco del bloque BRICS.

Xavier Rivera Martinez el 10/03/2026 11:59 AM.
Internacional