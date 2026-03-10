Lula insta a Sudáfrica a fortalecer cooperación militar ante amenazas de invasión extranjera

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este lunes al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a ampliar la cooperación en materia de defensa, al advertir que ambos países podrían ser objeto de invasiones extranjeras. Durante su encuentro en Sudáfrica, Lula subrayó la necesidad de fortalecer la alianza estratégica entre naciones del Sur Global frente a amenazas externas.
"Brasil y Sudáfrica tienen necesidades en común y debemos proteger nuestra soberanía", afirmó Lula, quien celebró la reunión prevista entre los ministros de Defensa de ambos países y anunció la inminente firma de un Acuerdo sobre Cooperación en Asuntos Relativos a la Defensa. Este tratado, según detalló, abrirá la puerta a nuevos proyectos conjuntos en aviación, tecnología militar y producción de defensa.
Ramaphosa reconoció el avance de Brasil en sectores clave como la aviación y la industria de defensa, y valoró la iniciativa como un paso fundamental para la autonomía estratégica de las naciones emergentes. Ambos mandatarios han sido críticos persistentes con las intervenciones militares de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, postura que refuerza su alineamiento dentro del bloque BRICS, que integran junto con China, Rusia e Irán.
Las declaraciones de Lula se producen en un contexto de tensiones diplomáticas con Washington. Recientes informes de prensa sugieren que el canciller brasileño, Mauro Vieira, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar la posible designación de las principales facciones criminales de Brasil —el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC)— como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no confirmó oficialmente dicha comunicación.
En 2025, la oposición de derecha en Brasil intentó sin éxito aprobar una ley para catalogar como terroristas a dichas organizaciones. Lula se ha opuesto firmemente a esta medida, argumentando que no se debe equiparar la delincuencia común con el terrorismo. Asimismo, ha criticado los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.
La creciente cooperación militar entre Brasil y Sudáfrica refleja una estrategia más amplia de reconfiguración geopolítica liderada por los países del BRICS, bloque al que el expresidente estadounidense Donald Trump calificó en su momento como "antiestadunidense".