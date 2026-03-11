Mexicano se declara culpable en EE.UU. por liderar red criminal de explotación

Alexander Quichi Villatoro Moreno, de 53 años, admitió su responsabilidad en una conspiración bajo la ley RICO por operar una organización criminal disfrazada de empresa agrícola en Florida, que explotó a trabajadores mexicanos mediante engaño, cobros abusivos, confiscación de documentos y amenazas de deportación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 10:03 AM.
En Internacional y editada el 11/03/2026 10:35 AM.