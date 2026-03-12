Tribunal ruso condena a cadena perpetua a 15 hombres por atentado en Moscú que dejó 150 muertos

...

Un tribunal de Rusia sentenció a cadena perpetua a 15 hombres por su participación en el atentado de 2024 en el Crocus City Hall, en Moscú, el más letal en dos décadas en el país. El ataque, reivindicado por el Estado Islámico, dejó 150 muertos y 600 heridos. Cuatro de los condenados son ciudadanos de Tayikistán. El Kremlin acusó sin pruebas a Ucrania de estar detrás del ataque.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 02:15 PM.
En Internacional y editada el 12/03/2026 01:39 PM.