EE.UU. e Israel mantienen ofensiva contra Irán; nuevo líder iraní exige cierre de Ormuz y venganza

En el duodécimo día del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos afirma haber destruido más de 5 mil objetivos en Irán, mientras el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, exige mantener cerrado el estrecho de Ormuz y promete venganza. Irán condiciona tregua a garantías de EE.UU. e Israel de no nuevas ofensivas.

12/03/2026
En Internacional y editada el 12/03/2026 09:26 AM.