ONU condena ataques de Irán y rechaza llamado de Rusia a alto el fuego neutral

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución presentada por Baréin que condena los ataques aéreos de Irán contra países del Golfo Pérsico y Jordania, en una decisión que refleja la división internacional frente a la escalada militar en Medio Oriente. La resolución, respaldada por 13 de los 15 miembros del Consejo, exige a Irán que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza" contra sus vecinos.
Rusia y China se abstuvieron del voto, calificando el texto de "desequilibrado", "sesgado y parcial". La resolución, que antes de la votación contaba con el apoyo de 135 países —entre ellos Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido y España—, defiende la "integridad territorial, la soberanía y la independencia política" de los Estados afectados y exhorta a Irán a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional.
En contraste, la propuesta presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a cesar las hostilidades sin mencionar a ningún país, solo obtuvo cuatro votos a favor: Rusia, China, Somalia y Pakistán. Estados Unidos y Letonia votaron en contra, mientras que nueve países —entre ellos Francia, Reino Unido y Colombia— se abstuvieron. El embajador ruso argumentó que su resolución buscaba "calmar urgentemente la situación" y promover el consenso.
Los bombardeos iraníes, que han dejado más de una decena de muertos y cientos de heridos, fueron una respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán el 28 de febrero. Dicho operativo, según fuentes iraníes y la Media Luna Roja, causó la muerte de al menos 1,332 civiles, incluidas 168 niñas en un colegio, además del líder supremo ayatolá Alí Jameneí y altos mandos militares.
El embajador bareiní ante la ONU, Jamal Alrowaiei, celebró la aprobación de la resolución como una demostración de la "firmeza" de la comunidad internacional frente a los "ataques injustos y hostiles de Irán". Por su parte, el representante iraní, Amir Saeid Iravani, calificó la resolución de "injusticia flagrante" y advirtió que "establece impunidad" y envía un "mensaje erróneo" que "envalentona a los agresores". No obstante, agradeció a Rusia y China por su intento de presentar un texto "imparcial".
El embajador de Estados Unidos, Mike Walz, justificó su rechazo a la propuesta rusa al acusar a Moscú de proteger a "su socio, Irán". La embajadora de Letonia, Sanita Pavluta-Deslandes, criticó a Rusia por ser "un país agresor". Por último, el representante israelí, Danny Danon, defendió el operativo conjunto como una respuesta a 47 años de "amenazas y crímenes" por parte de la República Islámica.
La situación en la región permanece en tensión, con llamados internacionales crecientes para evitar una mayor escalada militar.