ONU condena ataques de Irán y rechaza llamado de Rusia a alto el fuego neutral

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Baréin que condena los bombardeos iraníes a países del Golfo y Jordania, con 13 votos a favor. Rusia y China se abstuvieron. La propuesta rusa, que pedía un cese al fuego sin señalar responsables, fue rechazada con solo cuatro votos. Irán denunció la resolución como parcial, mientras persisten las tensiones tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel que desató la escalada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:10 PM.
En Internacional y editada el 12/03/2026 04:02 PM.