Embajador Ronald Johnson celebra condena de traficante de armas hacia México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente la sentencia de 84 meses de prisión contra Martín Edgar Garza Pacheco, un ciudadano mexicano que se declaró culpable de tráfico de armas de fuego desde territorio estadounidense hacia México.
Garza Pacheco, de 42 años y originario de Melchor Múzquiz, Coahuila, fue sentenciado por una corte federal en Estados Unidos tras admitir su responsabilidad en una red de tráfico que adquirió al menos 36 armas en tiendas del área de San Antonio, Texas. Las autoridades detallaron que utilizó a cómplices —Shiddartha Salinas Ávila y Víctor Ulysses Ybarra-Daniels— para realizar las compras, las cuales luego eran trasladadas por carretera desde el puerto de entrada de Eagle Pass hacia México.
Johnson destacó en redes sociales que esta condena refleja el compromiso de la administración del expresidente Donald Trump para desmantelar redes de tráfico de armas. Asimismo, afirmó que desde 2017 se han incautado más de 36,000 armas de fuego con destino a México, como parte de operativos coordinados entre agencias estadounidenses.
La investigación fue encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Garza Pacheco fue arrestado el 22 de abril de 2023 y se declaró culpable el 21 de agosto del mismo año. La sentencia fue dictada por la jueza federal Alia Moses.
En tanto, sus cómplices también fueron sancionados: Ybarra-Daniels recibió 48 meses de prisión el 8 de octubre de 2025, mientras que Salinas Ávila fue condenado a 42 meses el 3 de noviembre de ese año.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que uno de los principales retos para la seguridad en México es el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos. Durante su conferencia matutina del 9 de marzo, recordó que al menos el 75% del armamento utilizado por grupos delictivos en México proviene del vecino del norte, cifra respaldada por el Departamento de Justicia estadounidense. Sheinbaum urgió a EE.UU. a intensificar sus esfuerzos para frenar este tráfico.