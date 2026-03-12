Embajador Ronald Johnson celebra condena de traficante de armas hacia México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la sentencia de 84 meses de prisión contra Martín Garza Pacheco por tráfico de armas desde EE.UU. hacia México, como un logro del compromiso de la administración Trump. Más de 36 mil armas han sido aseguradas desde 2017.

Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:49 AM.
En Internacional y editada el 12/03/2026 05:04 AM.