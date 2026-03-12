Tiroteo en sinagoga de Michigan: sospechoso abatido y menores trasladados tras ataque con vehículo

Un hombre armado impactó un vehículo contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, Michigan, generando un tiroteo activo. El sospechoso fue abatido por las autoridades; no hay reporte de niños heridos. El FBI y la policía estatal responden al incidente, mientras la comunidad judía mantiene alerta máxima tras el inicio de la ofensiva contra Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:25 PM.
En Internacional y editada el 12/03/2026 04:15 PM.