Tiroteo en sinagoga de Michigan: sospechoso abatido y menores trasladados tras ataque con vehículo

Un tiroteo activo en la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan, movilizó este miércoles a las fuerzas del orden tras un ataque con vehículo y arma de fuego. El sospechoso fue abatido por las autoridades, según confirmó un agente en el lugar. No se reportan niños heridos, aunque menores del centro de cuidado infantil anexo fueron trasladados en autobuses para reunirse con sus familias.
El FBI confirmó que personal del Buró Federal de Investigaciones se encuentra en el sitio junto con socios locales. Kash Patel, director del FBI en Detroit, informó a través de la red X que se trata de una "aparente situación de atropello con vehículo y tirador activo" en el templo ubicado en Walnut Lake Road. Imágenes aéreas muestran columnas de humo saliendo del techo del edificio, mientras decenas de vehículos policiales y de bomberos acordonan la zona.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, indicó que monitorea de cerca el incidente y coordina con la policía estatal para obtener información actualizada. La sinagoga Temple Israel es la congregación reformista más grande de Estados Unidos, con más de 12 mil miembros, y alberga un centro educativo para niños desde las 6 semanas de edad.
La Federación Judía de Detroit emitió una alerta urgente pidiendo a todas las instituciones judías de la región cerrar sus puertas y mantener a personas fuera y dentro de los edificios hasta nuevo aviso. Este suceso ocurre en un contexto de alta tensión tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que elevaron la alerta terrorista en todo el territorio estadounidense.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido vínculo entre el ataque en Michigan y el conflicto en Medio Oriente. Las investigaciones continúan para determinar los motivos del ataque y las circunstancias del incidente.