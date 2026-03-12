Tiroteo en Universidad Old Dominion de Virginia deja dos heridos; atacante muere

Un tiroteo en el edificio de negocios de la Universidad Old Dominion (ODU), en Norfolk, Virginia, dejó dos personas heridas y al agresor muerto. La institución suspendió actividades por el resto del día y confirmó que ya no hay amenaza activa. Agentes de la ATF participan en la investigación.

12/03/2026
En Internacional y editada el 12/03/2026 12:47 PM.