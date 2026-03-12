Tiroteo en Universidad Old Dominion de Virginia deja dos heridos; atacante muere

Un tiroteo ocurrido esta mañana en la Universidad Old Dominion (ODU), en Norfolk, Virginia, dejó como saldo dos personas heridas y al atacante muerto, informó la institución educativa. El incidente se registró en el edificio de la escuela de negocios, donde un hombre armado abrió fuego, provocando heridas a dos individuos que fueron trasladados de inmediato a un hospital local.
La ODU confirmó que, aproximadamente una hora después del suceso, ya no existe una amenaza activa en el campus. No obstante, las autoridades suspendieron todas las clases y operaciones en el campus principal por el resto del jueves y exhortaron a la comunidad a evitar la zona del edificio Constant Hall y sus alrededores, mientras personal de emergencias realiza las labores de investigación y acordonamiento.
Hasta el momento, no se ha precisado la causa de la muerte del agresor. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmó, mediante un mensaje en la plataforma X, que agentes de la dependencia se encuentran en el lugar apoyando la respuesta y las labores de investigación.
La Universidad Old Dominion, institución pública con alrededor de 24,000 estudiantes —17,500 de nivel licenciatura—, es reconocida por sus programas de doctorado y su inversión en investigación. Cerca del 30% de su población estudiantil tiene vinculación con las fuerzas armadas, según datos oficiales. La universidad se encuentra en la zona costera de Norfolk, que alberga también la Estación Naval de Norfolk, la mayor base naval del mundo.