Ucrania espera aprobación de EE.UU. para acuerdo de producción conjunta de drones

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski reveló que espera la aprobación de la Casa Blanca para un acuerdo de producción de drones y defensas aéreas que permita contrarrestar los ataques con drones iraníes. El conflicto en Oriente Medio y el aumento de los ingresos petroleros de Rusia impulsan la urgencia del pacto, mientras Kiev fortalece su diplomacia con aliados como Rumania y Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:20 PM.
