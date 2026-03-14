AMA podría vetar a Trump y funcionarios de EU en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está considerando una medida sin precedentes: vetar la participación o asistencia del presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La propuesta, que será discutida en la reunión del comité ejecutivo del organismo el próximo martes, forma parte de una posible reescritura de las normas antidopaje internacionales.
Según documentos obtenidos por The Associated Press y confirmados por fuentes cercanas al organismo, la medida responde al incumplimiento prolongado de Estados Unidos en el pago de sus cuotas anuales a la AMA. Este impago, respaldado de manera bipartidista en el Congreso estadounidense, se mantiene desde hace años como protesta por la gestión de casos controvertidos, entre ellos uno relacionado con nadadores chinos.
Aunque el portavoz de la AMA, James Fitzgerald, afirmó que "no hay nada nuevo aquí" y señaló que las discusiones sobre gobiernos que retienen fondos datan desde 2020, las nuevas propuestas podrían tener un impacto directo en eventos deportivos internacionales en territorio estadounidense, incluyendo los Juegos Olímpicos de 2028 y la Copa del Mundo de este verano, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.
Las implicaciones políticas y diplomáticas del veto serían significativas, especialmente si se extiende no solo a figuras como Trump, sino a cualquier funcionario gubernamental vinculado con la política antidopaje. Hasta ahora, la AMA no ha publicado formalmente su orden del día, pero fuentes europeas involucradas en la toma de decisiones confirmaron la inclusión del tema.