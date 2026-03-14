AMA podría vetar a Trump y funcionarios de EU en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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La Agencia Mundial Antidopaje analiza modificar sus normas para impedir la asistencia del presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses a los Juegos Olímpicos de 2028, como respuesta al impago prolongado de cuotas por parte de Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 12:01 PM.
En Internacional y editada el 14/03/2026 11:15 AM.