EE.UU. lanza poderoso ataque a isla petrolera de Kharg en Irán, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 13 de marzo un contundente ataque militar contra la isla de Kharg, estratégica terminal petrolera de Irán en el golfo Pérsico, al afirmar que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo uno de los bombardeos "más poderosos" en la historia de la región.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump indicó que el Comando Central de Estados Unidos, bajo sus órdenes directas, destruyó "por completo todos los objetivos militares" en la isla, calificada por el mandatario como "la joya de la corona de Irán". La isla de Kharg alberga infraestructura clave para la exportación del 90% del petróleo iraní.
"Hemos aniquilado todos los objetivos militares en Kharg. Fue uno de los ataques más poderosos jamás realizados en Medio Oriente", escribió Trump. No obstante, destacó que decidió "no destruir la infraestructura petrolera" de la isla, una medida que podría reconsiderarse si Irán mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.
El ataque ha generado preocupación internacional debido al papel central de Kharg en el mercado energético global. Expertos citados por la BBC señalaron previamente que ni Estados Unidos ni Israel habían atacado esta isla en el pasado debido al riesgo de consecuencias irreversibles en la oferta mundial de crudo. La isla, desarrollada principalmente en las décadas de 1960 y 1970, es una de las pocas zonas costeras de Irán con profundidad suficiente para recibir superpetroleros.
Medios locales reportan que Kharg cuenta con grandes tanques de almacenamiento y terminales de carga que facilitan la distribución del petróleo a mercados internacionales. Hasta el momento, el gobierno iraní no ha emitido una declaración oficial, pero fuentes locales calificaron el ataque como una "agresión inaceptable" y advirtieron de una respuesta contundente.
La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, y podría tener profundas implicaciones en la estabilidad energética y geopolítica del Medio Oriente.