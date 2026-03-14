EE.UU. lanza poderoso ataque a isla petrolera de Kharg en Irán, asegura Trump

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El presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más contundentes en la historia de Medio Oriente contra la isla iraní de Kharg, considerada el eje central de la exportación petrolera de Irán. Aunque se destruyeron todos los objetivos militares, Trump indicó que se preservó la infraestructura petrolera por ahora, ante posibles repercusiones energéticas globales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 12:15 PM.
En Internacional y editada el 14/03/2026 11:15 AM.