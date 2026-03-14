Petrolero griego es atacado en el Mar Negro cerca de puerto ruso; tripulación a salvo

Un petrolero griego fue atacado este miércoles en el Mar Negro, cerca del puerto ruso de Novorossiysk, mientras se encontraba fuera de las aguas territoriales rusas, informaron sus propietarios y autoridades marítimas de Grecia. El buque, identificado como Maran Homer, fue alcanzado por un "objeto desconocido", según detalló la empresa operadora Maran Tankers Management, con sede en Atenas.
El Maran Homer, un buque tipo Suezmax, estaba en espera de instrucciones para ingresar a la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en Novorossiysk, con el fin de cargar crudo proveniente de Kazajistán. A pesar del incidente, la compañía confirmó que no hubo heridos ni derrame de hidrocarburos.
El Ministerio de Marina Mercante de Grecia informó que los 24 miembros de la tripulación —10 griegos, 13 filipinos y un rumano— se encuentran "en buen estado de salud" y bajo vigilancia constante. El ministro Vasilis Kikilias indicó que el buque había sido fletado por la petrolera estadounidense Chevron y señaló que el ataque "podría estar relacionado" con los recientes ajustes en las sanciones internacionales al crudo ruso.
Las autoridades griegas han activado protocolos de seguridad marítima y mantienen comunicación directa con las tripulaciones y con organismos internacionales. Hasta el momento, ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del ataque, y las investigaciones están en curso para determinar el origen del "objeto desconocido" que impactó al buque.
El incidente ocurre en un contexto de alta tensión en la región del Mar Negro, donde se han registrado múltiples incidentes marítimos desde el inicio del conflicto en Ucrania. Expertos en seguridad marítima advierten sobre el riesgo creciente para el tráfico comercial en la zona, especialmente para embarcaciones vinculadas al comercio energético con Rusia.