Petrolero griego es atacado en el Mar Negro cerca de puerto ruso; tripulación a salvo

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El buque griego Maran Homer fue alcanzado por un 'objeto desconocido' en el Mar Negro, cerca del puerto ruso de Novorossiysk, mientras esperaba cargar crudo kazajo. Las autoridades griegas confirmaron que los 24 tripulantes están a salvo. El ataque podría estar relacionado con los cambios en las sanciones internacionales al petróleo ruso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 01:15 PM.
En Internacional y editada el 14/03/2026 12:26 PM.