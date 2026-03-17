Cuba en crisis: terremoto, apagón nacional y protestas exponen vulnerabilidad extrema

...

Un sismo de magnitud 5.8 en el oriente de Cuba coincidió con un colapso total del Sistema Eléctrico Nacional, dejando a más de 9 millones de personas en oscuridad y sin comunicación. Este escenario, sumado a la escasez de combustible, la obsolescencia de la infraestructura energética y el malestar social creciente, ha generado pánico, protestas y tensiones diplomáticas en una de las peores crisis del país en años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 09:52 AM.