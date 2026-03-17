Cuba registra sismo de 5.8 grados en medio de apagón nacional

Un sismo de magnitud 5.8 en la escala de Richter sacudió en la madrugada del 17 de marzo de 2026 las regiones orientales de Cuba, en un contexto de profunda crisis energética y social. El movimiento telúrico, registrado por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) y confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo.
El temblor ocurrió pasada la medianoche, en pleno apagón nacional que dejó sin electricidad a todo el país, el sexto en los últimos 18 meses. Las ciudades de Santiago de Cuba, Holguín y Baracoa fueron las más afectadas, con pobladores que salieron a las calles en la oscuridad, guiándose con linternas de celulares o la luz de la luna, mientras se registraban réplicas de menor intensidad.
Las autoridades cubanas aún no emiten un balance oficial de daños materiales, pero reportes preliminares indican que no se han registrado víctimas mortales. No obstante, el impacto psicológico en una población ya agotada por la inestabilidad eléctrica, el desabastecimiento y la precariedad de infraestructura es considerado severo. Edificaciones antiguas en zonas urbanas presentan riesgo de daños estructurales, lo que complica aún más la situación en medio de la emergencia.
Este sismo es el más fuerte de una secuencia sísmica activa en el sureste cubano. Hace apenas 11 días, un movimiento de 5.3 grados generó alerta en la región, y el 5 de marzo otro de 5.7 grados ya había puesto en vilo a las autoridades. Expertos advierten que la zona se encuentra en un ciclo de alta actividad tectónica, lo que exige mayor preparación ante posibles eventos mayores.
El doble reto para el gobierno cubano es ahora restablecer el suministro eléctrico y evaluar los daños provocados por el sismo, en un contexto de limitaciones técnicas, económicas y logísticas. Mientras tanto, millones de cubanos permanecen en penumbras, con servicios de comunicación intermitentes y en medio de una incertidumbre que se ha vuelto constante.
La naturaleza, una vez más, ha acentuado la vulnerabilidad de una isla que enfrenta crisis multidimensionales. El sismo del 17 de marzo no solo movió el suelo, sino que también sacudió la frágil estabilidad de un pueblo que, noche a noche, aprende a sobrevivir en la oscuridad.