Cuba registra sismo de 5.8 grados en medio de apagón nacional

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Un sismo de magnitud 5.8 sacudió este 17 de marzo las regiones orientales de Cuba, incluyendo Guantánamo, Santiago y Holguín, en medio de un apagón total del Sistema Eléctrico Nacional. El temblor, el más intenso de una serie en lo que va del año, exacerbó la crisis en una población ya afectada por la falta de electricidad, servicios de telecomunicaciones limitados y alerta constante por actividad sísmica. No se reportan víctimas mortales, pero el impacto psicológico y estructural es significativo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 09:56 AM.