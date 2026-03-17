Europa marca distancia ante ofensiva militar en Irán: 'No es nuestra guerra'

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron extender la misión naval Aspides al estrecho de Ormuz y llamaron a desescalar tensiones, al tiempo que Alemania y Reino Unido insistieron en no involucrarse militarmente en el conflicto entre EU e Israel contra Irán, al que acusan de afectar la economía global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 10:01 AM.