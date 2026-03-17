Iglesias y activistas, el escudo contra ICE en California

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En California, una red de iglesias, activistas y familiares se ha convertido en el principal frente de resistencia contra las redadas de ICE, protegiendo a indocumentados como Luis Gallardo Solano, detenido en Adelanto. Con apoyo legal, cobijo y vigilancia comunitaria, estas organizaciones enfrentan las políticas migratorias de Trump mientras el estado se consolida como epicentro de la defensa migrante.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 10:30 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 10:07 AM.