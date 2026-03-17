Joe Kent renuncia como director del NCTC y critica política antiterrorista de Trump

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Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., renunció tras criticar la supuesta desinformación del gobierno de Trump sobre una amenaza inminente de Irán. El militar con 20 años de servicio cuestionó la justificación de nuevas ofensivas y recordó la muerte de su esposa en un atentado en Siria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 04:40 PM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 04:37 PM.