Muere Shigeaki Mori, defensor de la memoria de las víctimas de la bomba atómica

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Falleció a los 88 años en Hiroshima Shigeaki Mori, destacado hibakusha conocido por su labor humanitaria al identificar y honrar a soldados estadounidenses muertos en la tragedia atómica de 1945. Su legado de empatía y reconciliación trascendió fronteras, especialmente tras su emotivo encuentro con el expresidente Barack Obama en 2016.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 09:59 AM.