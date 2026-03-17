Petro denuncia bombardeo desde Ecuador tras hallazgo de artefacto en frontera

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El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia estaría siendo atacado desde Ecuador tras encontrar una bomba en la zona limítrofe, sin presentar evidencia. La acusación eleva la tensión en medio de una guerra arancelaria que afecta a miles de empresas y empleos en ambos países, pese a anuncios de diálogo en el seno de la Comunidad Andina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 10:03 AM.