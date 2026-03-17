¿Quién era Ali Larijani?, la figura clave de Irán eliminada por Israel

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El 17 de marzo, Israel anunció la eliminación de Ali Larijani, exjefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y figura central del régimen islámico durante décadas. Matemático, filósofo y veterano de la guerra Irán-Irak, Larijani ocupó cargos clave como ministro de Cultura, presidente del Parlamento y negociador del programa nuclear. Su muerte se suma al supuesto abatimiento del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero, en medio de una escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 01:15 PM.
En Internacional y editada el 17/03/2026 12:12 PM.