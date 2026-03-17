¿Quién era Ali Larijani?, la figura clave de Irán eliminada por Israel

El 17 de marzo, la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) confirmó la eliminación de Ali Larijani, hasta hace poco secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más influyentes del régimen islámico. La noticia, difundida a través de la red social X, se produce en medio de una intensa escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras el ataque del 28 de febrero que supuestamente acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.
Larijani, de formación matemático y filósofo, fue un actor central en la política iraní durante más de tres décadas. Veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), ocupó una amplia gama de cargos estratégicos: ministro de Cultura, director de la radiotelevisión estatal, negociador jefe del programa nuclear iraní, presidente del Parlamento y candidato presidencial en 2017. En los últimos años, se consolidó como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y comandante de la milicia Basij, lo que lo posicionó como una pieza clave en la estructura de poder del régimen.
En los días previos a su muerte, Larijani había intensificado su retórica contra Estados Unidos e Israel. Advertía al presidente estadounidense Donald Trump que se cuidara "de no ser eliminado" y afirmaba que Irán estaba preparado para una "larga guerra". Durante una concentración en Teherán, junto a otros altos mandos, calificó los ataques israelíes y estadounidenses como actos de "desesperación" y subrayó que "el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte".
Además, días antes de su muerte, Larijani emitió un mensaje en seis puntos dirigido a los países musulmanes, en el que criticó su falta de apoyo a Irán en el conflicto. Señaló que solo "casos raros" habían respaldado a Teherán, mientras que muchos condenaron los contraataques iraníes contra objetivos en el Golfo Pérsico. Para Larijani, Irán encarnaba la resistencia contra el "gran satán" (Estados Unidos) y el "pequeño satán" (Israel), y su lucha representaba una "firme resistencia nacional e islámica".
La eliminación de Larijani, junto con la supuesta muerte de Jamenei, ha generado una profunda crisis de liderazgo en Irán y podría agravar aún más el conflicto regional. Analistas internacionales advierten que estos eventos marcan un punto de inflexión en la geopolítica del Medio Oriente, con implicaciones globales.