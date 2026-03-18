Bomba hallada en frontera con Ecuador era del Ejército ecuatoriano, confirma Petro

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la bomba sin explotar encontrada en la frontera con Ecuador pertenece al Ejército de ese país, tras lo cual su gobierno emitirá una nota de protesta diplomática. Las tensiones entre ambos países aumentaron tras acusaciones de bombardeos y la aparición de 27 cuerpos calcinados en la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:10 AM.
En Internacional y editada el 18/03/2026 09:09 AM.