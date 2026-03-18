Bomba hallada en frontera con Ecuador era del Ejército ecuatoriano, confirma Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este martes 17 de marzo que se confirmó que la bomba sin explotar hallada en la frontera con Ecuador pertenece al Ejército del país vecino. Tras la verificación, el gobierno colombiano enviará una nota de protesta diplomática a Ecuador.
La revelación se produce un día después de que Petro alertara sobre la aparición de un artefacto explosivo "muy en la frontera con Ecuador", supuestamente lanzado desde un avión. El mandatario aseguró que las investigaciones se iniciaron de inmediato y que no descarta una escalada en las tensiones entre ambos países, que ya enfrentan un conflicto arancelario.
En un mensaje en redes sociales, Petro indicó: "Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática".
El lunes 16 de marzo, el presidente colombiano había solicitado al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "actuara y llamara al presidente de Ecuador, Daniel Noboa", a fin de evitar una escalada hacia un conflicto armado. Petro también denunció que los bombardeos en la zona habrían dejado 27 cuerpos calcinados, una cifra que aún no ha sido verificada de forma independiente.
El mandatario cuestionó las explicaciones oficiales de Ecuador, señalando que los ataques "no parecen ser ni de los grupos armados, porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia, porque yo no he dado esa orden". Las declaraciones generaron una fuerte tensión diplomática entre Bogotá y Quito.
El gobierno de Ecuador aún no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. Mientras tanto, Colombia mantiene activas las investigaciones técnicas y periciales para determinar las circunstancias exactas del hallazgo del artefacto y su posible uso en la zona fronteriza.