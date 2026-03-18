Bukele impulsa reforma para cadena perpetua contra pandilleros en El Salvador

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El presidente Nayib Bukele presentó una reforma constitucional en El Salvador que elimina la prohibición de penas perpetuas para homicidas, violadores y terroristas, en medio de denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos durante su régimen de excepción.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 09:09 AM.
En Internacional y editada el 18/03/2026 08:59 AM.