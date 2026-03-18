Meteorito impacta en Ohio tras ser avistado desde EU y Canadá

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Un meteorito de aproximadamente tres toneladas fue observado en múltiples estados de Estados Unidos y Ontario, Canadá, antes de fragmentarse sobre Ohio; la NASA confirmó el evento, que generó estruendos audibles y dejó rastros visibles en el cielo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 18/03/2026 09:01 AM.