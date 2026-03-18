Meteorito impacta en Ohio tras ser avistado desde EU y Canadá

Un intenso fenómeno celeste fue registrado la mañana del martes 17 de marzo, cuando un meteorito ingresó a la atmósfera terrestre y fue visto desde diversas regiones de Estados Unidos y partes de Ontario, Canadá. El objeto, proveniente de un pequeño asteroide de casi 1.8 metros de diámetro y con un peso estimado de tres toneladas, impactó en la atmósfera sobre el lago Erie y se fragmentó sobre el norte de Ohio, según informó la NASA.
El meteoro fue avistado inicialmente a una altitud de 80 kilómetros sobre el lago Erie, frente a las playas de Lorain, Ohio, moviéndose hacia el este-sur a una velocidad de 64,000 kilómetros por hora. Recorrió más de 55 kilómetros en la atmósfera superior antes de desintegrarse a 48 kilómetros sobre Valley City, al norte de Medina. Fragmentos menores alcanzaron zonas cercanas al condado de Medina, donde podrían haber caído meteoritos.
El evento, ocurrido a las 08:57 horas (hora local), generó una onda expansiva equivalente a 250 toneladas de TNT, responsable de los fuertes estruendos reportados por residentes en estados como Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Ohio. Las autoridades locales recibieron múltiples llamadas al 911, lo que motivó consultas al Servicio Meteorológico Nacional (NWS), confirmó Bill Modzelewski, meteorólogo del NWS en Pittsburgh.
La Sociedad Americana de Meteoros recibió más de 100 reportes de testigos y validó imágenes de 'bolas de fuego' y estelas blancas capturadas por cámaras de seguridad y ciudadanos. Entre ellas, destacó la grabación realizada por Jared Rackley desde el área de Pittsburgh, difundida en redes sociales. Además, el satélite Geoestacionario de Mapeo de Rayos (GOES) detectó el paso del meteoro, corroborando los datos recabados.
Este tipo de eventos, aunque espectaculares, son relativamente comunes; sin embargo, su visibilidad en pleno día y sobre zonas densamente pobladas generó gran atención mediática y preocupación inicial entre la población. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni heridos.