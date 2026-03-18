Papa León XIV se instala en el Palacio Apostólico tras nueve meses de su elección

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El papa León XIV tomó posesión de los apartamentos papales en el Palacio Apostólico del Vaticano, marcando un nuevo capítulo en su pontificado. Tras vivir temporalmente en el Palazzo del Sant'Uffizio, su mudanza simboliza un retorno a las tradiciones papales, en contraste con la elección de Francisco de residir en la Casa Santa Marta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:41 AM.
En Internacional y editada el 18/03/2026 09:22 AM.