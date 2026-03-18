Papa León XIV se instala en el Palacio Apostólico tras nueve meses de su elección

El papa León XIV oficializó el 14 de marzo su mudanza al apartamento papal ubicado en el tercer piso del Palacio Apostólico del Vaticano, nueve meses después de su elección en mayo. La Santa Sede confirmó que el Santo Padre se ha instalado junto a sus colaboradores más cercanos, consolidando así un equipo que marca el inicio de una nueva etapa en su pontificado, que se acerca a cumplir su primer año.
Desde su elección, León XIV permaneció en un modesto apartamento dentro del Palazzo del Sant'Uffizio, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde también residen altos funcionarios vaticanos. Durante este periodo, el Vaticano llevó a cabo amplias renovaciones en el apartamento papal, que había permanecido sin uso durante los 12 años del pontificado de Francisco. Las obras incluyeron actualizaciones esenciales en el sistema eléctrico, plomería y servicios técnicos, para adecuarlos a las normas de seguridad y funcionalidad actuales.
El Palacio Apostólico, con vista a la Plaza de San Pedro, alberga un complejo de cerca de mil estancias, entre oficinas, capillas y áreas residenciales. El nuevo alojamiento del papa incluye un estudio privado desde donde presidirá el rezo del Ángelus, una capilla para la misa diaria, biblioteca, despacho, comedor, suite médica y un gimnasio para mantener su rutina deportiva. El dormitorio se encuentra en el ala opuesta, sin vistas directas a la plaza, privilegiando la privacidad.
La decisión de mudarse ha sido bien recibida por sectores conservadores, quienes la interpretan como un gesto de respeto a la dignidad y tradición del papado. En contraste, el papa Francisco optó por residir en la Casa Santa Marta, un alojamiento institucional para sacerdotes visitantes, en línea con su estilo sencillo y rechazo a la pompa. Sin embargo, esta elección implicó que gran parte del segundo piso del edificio quedara reservado para el Papa, limitando su capacidad operativa como residencia temporal.
León XIV ha conformado un equipo cercano de cuatro colaboradores clave. Entre ellos destacan su secretario personal, monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga, originario de Perú, y el vicerregente de la casa pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, sacerdote nigeriano de la orden agustina. Además, nombró al ex teniente de la Guardia Suiza Anton Kappler como su segundo asistente administrativo, junto al ex gendarme Piergiorgio Zanetti.
Esta semana, el pontífice realizó otro relevante nombramiento al designar al arzobispo español Luis Marín de San Martín, también agustino, como nuevo jefe de la oficina de caridad del Vaticano. Este movimiento refuerza la renovación en la burocracia vaticana, donde varios prefectos han alcanzado o superado la edad de jubilación.
La instalación de León XIV en el Palacio Apostólico no solo representa un cambio residencial, sino un simbólico retorno a las formas tradicionales del ejercicio del papado, en un momento clave de reorganización interna de la Curia Romana.