Equipo de Trump presiona a medios con amenazas de censura en cobertura de guerra contra Irán

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El gobierno de Donald Trump intensifica su ofensiva contra los medios de comunicación, acusándolos de difundir 'noticias falsas' y cuestionando su patriotismo en medio del conflicto en Medio Oriente. Altos funcionarios, incluidos el presidente y el secretario de Defensa, han utilizado redes sociales, conferencias y advertencias regulatorias para presionar a periodistas, mientras expertos alertan sobre riesgos a la libertad de prensa y la Primera Enmienda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 18/03/2026 09:06 AM.