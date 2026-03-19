Bebé muere en guardería de Carolina del Norte tras ser inmovilizada

Una bebé de 16 meses murió el 19 de mayo de 2025 en la guardería Creative Beginnings, en Lenoir, Carolina del Norte, tras ser presuntamente asfixiada por una empleada que intentaba obligarla a dormir. La menor, identificada como Mitchell, falleció en su primer día en el centro infantil.
Según la demanda por muerte injusta presentada este lunes por sus padres, Angel Dawn Blankenship y Jovon Jerell Mitchell, la cuidadora Alexandra Coffey, de 29 años, colocó a la niña sobre una colchoneta para la siesta, y al no lograr que se durmiera, la inmovilizó con su cuerpo. La querella detalla que Coffey cubrió la cabeza de la menor con una manta y se recostó sobre su torso, cerca del cuello, mientras usaba su teléfono móvil.
El documento judicial indica que la bebé se movió durante varios minutos antes de quedar inmóvil, sin que la trabajadora interviniera. Tampoco realizó ninguna revisión durante aproximadamente tres horas. Al verificar su estado, Coffey notó que la menor no presentaba signos vitales y llamó a emergencias, pero los servicios médicos no lograron reanimarla.
La Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte determinó que la causa de muerte fue un homicidio. Coffey fue arrestada en 2025 y enfrenta cargos de homicidio involuntario, con una fianza fijada en 500 mil dólares.
Los padres acusaron a la empleada de negligencia grave, al señalar que tenía la obligación de supervisar constantemente a la menor y mantener un entorno seguro. La guardería emitió un comunicado expresando su dolor: “Tenemos el corazón roto y nos cuesta encontrar las palabras adecuadas ante tanta tristeza”.