Bebé muere en guardería de Carolina del Norte tras ser inmovilizada

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Una bebé identificada como Mitchell falleció en su primer día en la guardería Creative Beginnings, en Lenoir, Carolina del Norte, tras ser presuntamente asfixiada por una empleada que se sentó sobre ella para obligarla a dormir. La trabajadora, Alexandra Coffey, fue acusada de homicidio involuntario; los padres presentaron una demanda por muerte injusta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 03:41 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 03:28 PM.