Delcy Rodríguez destituye a Padrino y nombra a Gustavo González nuevo ministro de Defensa

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo. Le sustituye Gustavo González López, hasta ahora comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la DGCIM, en un cambio clave del gabinete tras la intervención estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 11:40 AM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 09:20 AM.