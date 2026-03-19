Delcy Rodríguez destituye a Padrino y nombra a Gustavo González nuevo ministro de Defensa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, cargo que ocupó durante más de diez años, desde el 24 de octubre de 2014. En su lugar, fue nombrado el general Gustavo González López, figura clave en los círculos de seguridad y espionaje del régimen venezolano.
En un comunicado oficial, Rodríguez indicó que Padrino López asumirá "nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", sin ofrecer mayores detalles sobre su nuevo rol. Su salida se produce en un contexto de profundos cambios en el gabinete venezolano tras la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Gustavo González López, nuevo titular del Ministerio de la Defensa, se desempeñaba hasta ahora como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial, cargo al que fue nombrado el 6 de enero, apenas tres días después de la captura de Maduro. Asimismo, fungía como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y previamente dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos periodos: 2014-2018 y 2019-2024. También ha sido ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.
Este cambio forma parte de una serie de movimientos en el gabinete de Rodríguez, entre los que destacan el nombramiento de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, en sustitución del empresario colombiano Alex Saab, quien permaneció preso en Estados Unidos y era uno de los principales operadores del exmandatario.
A pesar de las tensiones, Rodríguez ha mantenido un acercamiento con el gobierno de Donald Trump, recibiendo en Caracas a altos funcionarios como el secretario de Energía, Chris Wright, y el de Interior, Doug Burgum, en gestos que buscan estabilizar las relaciones bilaterales en medio de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela.