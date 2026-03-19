Delcy Rodríguez nombra a Ana María Sanjuán como ministra de Educación Universitaria en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Ana María Sanjuán como nueva ministra de Educación Universitaria, en sustitución del ex diputado Ricardo Sánchez, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2024. El anuncio fue realizado por Rodríguez a través de su cuenta en Telegram, donde destacó que Sanjuán asume la responsabilidad de "fortalecer la formación y el futuro de Venezuela".
En la misma jornada, Rodríguez anunció que el ex fiscal general Tarek William Saab asumirá la dirección de la Gran Misión Viva Venezuela, programa orientado al impulso de la cultura nacional, el cual quedará adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia. Saab, figura cercana al chavismo, renunció el 25 de febrero a su cargo como fiscal general y fue designado temporalmente como defensor del pueblo, en tanto el Parlamento evalúa las postulaciones para el cargo.
Asimismo, se dieron a conocer nuevos nombramientos en carteras clave del gobierno venezolano, incluyendo los ministerios de Defensa, Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte, Trabajo y Cultura, así como en la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Estos movimientos se suman a otros cambios recientes en el gabinete, como la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, en sustitución del empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, quien estuvo detenido en Estados Unidos. También se realizaron ajustes en los despachos de Salud, Comunicaciones y Ecosocialismo (Ambiente).
La mandataria encargada asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante un ataque en Caracas. Desde entonces, Rodríguez ha impulsado una reestructuración del gabinete para consolidar la gestión gubernamental en un contexto de profunda crisis política y social.