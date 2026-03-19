Delcy Rodríguez nombra a Ana María Sanjuán como ministra de Educación Universitaria en Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a Ana María Sanjuán como ministra de Educación Universitaria, en sustitución de Ricardo Sánchez. Además, designó a Tarek William Saab al frente de la Gran Misión Viva Venezuela y realizó cambios clave en otros ministerios y entes estratégicos del gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 01:27 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 12:56 PM.