EE.UU. e Israel atacan South Pars tras muerte de Jamenei y escalan tensión con Irán

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Estados Unidos e Israel atacaron el estratégico yacimiento gasístico South Pars-North Dome en Irán, provocando un incendio. El ejército iraní amenazó con represalias contra infraestructuras energéticas en el Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, a quienes considera cómplices.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 10:40 AM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 08:58 AM.