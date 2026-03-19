Embajador de EU en México: Relación bilateral es como un matrimonio que 'da resultados reales'

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, comparó la relación entre ambos países con un matrimonio que, pese a desacuerdos, debe mantenerse fuerte y productivo, al destacar avances en seguridad, comercio y cooperación bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 01:37 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 12:57 PM.