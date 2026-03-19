Embajador de EU en México: Relación bilateral es como un matrimonio que 'da resultados reales'

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la relación entre México y Estados Unidos está "dando resultados reales" y debe entenderse como un "matrimonio" que, aunque enfrenta desafíos, no puede disolverse y requiere cuidado constante. La analogía la retomó de una sugerencia que, según relató, le hizo en privado la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer encuentro.
Johnson aprovechó la metáfora para subrayar que, al igual que en una pareja, pueden existir diferencias, pero lo fundamental es avanzar juntos y consolidar proyectos comunes. Destacó que bajo los gobiernos de Donald Trump y Sheinbaum se vive una "cooperación histórica" que ha permitido avances concretos en materia de seguridad, como la contención del tráfico de fentanilo, el combate al flujo de armas ilícitas, la trata de personas y la captura de líderes de organizaciones criminales.
Tras cumplir 10 meses en su cargo en México, el diplomático reiteró que la alianza bilateral fortalece a ambos países económicica y estratégicamente, además de posicionar a América del Norte como una región más competitiva frente a rivales globales. En ese sentido, consideró que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no representa un riesgo, sino una oportunidad para reforzar la integración y productividad regional.
Johnson llamó a seguir construyendo una relación binacional más fuerte, dinámica y competitiva, basada en el respeto mutuo, la comprensión y la apreciación entre ambos pueblos. Aspiró a que esta alianza llegue a ser "la envidia del mundo" por su eficacia y resultados tangibles.