Exjefe de Antiterrorismo acusa que Israel presionó a Trump para atacar Irán

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Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorismo, afirmó que no se le permitió expresar sus preocupaciones a Donald Trump sobre una campaña militar contra Irán y responsabilizó a Israel por presionar al presidente estadounidense pese a la falta de evidencia de amenaza inminente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 12:55 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 12:50 PM.