Israel frena ataque de Irán en Tel Aviv tras muerte de altos mandos

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El sistema de defensa aérea de Israel interceptó durante la noche del miércoles 18 de marzo un ataque con misiles lanzados por Irán contra Tel Aviv, que portaban ojivas de racimo. El ataque responde al asesinato del alto funcionario iraní Ali Larijani y otros dirigentes en un bombardeo atribuido a Israel. Irán ha jurado venganza, mientras Tel Aviv alerta sobre el uso reiterado de armas de dispersión por parte de Teherán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 03:40 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 03:23 PM.