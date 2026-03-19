Juan Ramón de la Fuente recibe al presidente de Alemania en Quintana Roo

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El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente recibió al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Quintana Roo, previo a las reuniones bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum. El encuentro abordará temas comerciales y culturales, en el marco de la actualización del tratado entre México y la UE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 12:52 PM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 12:49 PM.