Juan Ramón de la Fuente recibe al presidente de Alemania en Quintana Roo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, recibió este miércoles en Quintana Roo al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con motivo de su visita oficial a México. La bienvenida tuvo lugar en Cancún, donde ambos funcionarios sostuvieron un primer acercamiento antes del encuentro bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum, programado para el jueves 19 de marzo.
Según un comunicado difundido por la cancillería a través de redes sociales, De la Fuente también se reunirá con delegaciones empresariales alemanas que acompañan al mandatario europeo, con quienes analizará oportunidades de inversión y cooperación económica. Posteriormente, el canciller acompañará a la jefa del Ejecutivo federal durante las pláticas oficiales con las comitivas de ambos países.
La presidenta Sheinbaum anunció durante su conferencia matutina del martes 17 de marzo —conocida como La Mañanera del Pueblo— que los ejes centrales del diálogo serán el fortalecimiento del comercio bilateral y la cooperación cultural, en particular en el contexto de la modernización del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea.
Alemania es el segundo mayor inversionista de la UE en México y el quinto a nivel mundial, así como el principal socio comercial mexicano dentro del bloque europeo. A su vez, México representa el principal socio comercial de Alemania en América Latina. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 27.3 mil millones de dólares, lo que representó más del 30% del comercio total de México con la UE.
De la Fuente estuvo acompañado durante la recepción por el director general para Europa, Octavio Tripp, y por el embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze. La visita de Estado forma parte de una estrategia de fortalecimiento de relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países en un escenario global de transformación comercial.