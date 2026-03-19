Juez niega asilo a Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano detenido en redada migratoria en EE.UU.

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Un juez de inmigración en Estados Unidos rechazó la solicitud de asilo de Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano de cinco años detenido junto a su padre en una redada en Minneapolis. La familia apelará la decisión, que ha generado indignación nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 08:23 AM.