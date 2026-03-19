Juez niega asilo a Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano detenido en redada migratoria en EE.UU.

Un juez de inmigración de Estados Unidos negó la solicitud de asilo de Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano de cinco años cuya detención junto a su padre durante una redada migratoria en Minneapolis generó conmoción nacional. La resolución fue emitida por el juez John Burns, quien determinó poner fin al proceso migratorio de la familia Ramos, informó Minnesota Public Radio.
Liam fue detenido a finales de enero junto con su padre al regresar del colegio, en el marco de la Operación Metro Surge, un operativo impulsado durante la administración de Donald Trump que desplegó cerca de tres mil agentes migratorios en Minnesota. Ambos fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, donde permanecieron 10 días antes de ser liberados y regresar a su hogar.
El caso cobró notoriedad tras difundirse una fotografía del menor con un gorro azul de conejo y su mochila de Spider-Man, mientras agentes federales enmascarados esperaban frente a su vivienda. La imagen se volvió símbolo de las políticas migratorias severas y desató protestas en todo el país. Durante las manifestaciones, agentes de inmigración dispararon mortalmente a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, lo que llevó a la suspensión del operativo.
La abogada de la familia, Danielle Molliver, confirmó que la decisión judicial será apelada, un proceso que podría prolongarse durante meses o años. Aunque los representantes legales aseguran que la familia se encuentra en Estados Unidos bajo una solicitud de asilo, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirma que su permiso expiró en abril pasado.
En un comunicado, el distrito escolar Columbia Heights Public Schools calificó la decisión como "desgarradora" y expresó su esperanza en un desenlace favorable tras la apelación. El caso de Liam Conejo Ramos sigue atrayendo atención nacional sobre el impacto de las políticas migratorias en familias y menores no acompañados.