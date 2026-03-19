Silvio Rodríguez insta a tomar las armas ante crisis en Cuba y corte de energía nacional

El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez se pronunció a favor de la resistencia armada ante la actual crisis que enfrenta Cuba, incluyendo un apagón nacional de 30 horas ocurrido el lunes 16 de marzo. A través de su blog Segunda Cita, el músico compartió un artículo del escritor Josué Veloz Cerrade titulado Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita, en el que aboga por la movilización militar como respuesta al asedio internacional.
En su comentario, Rodríguez afirmó: "Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", citando al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y agregó: "A esa resistencia me sumaré. Exijo mi AKM, si se lanzan", en referencia al fusil de asalto soviético AKM.
El texto original analiza el prolongado bloqueo económico de Estados Unidos desde 1962, así como el distanciamiento actual de potencias aliadas como Rusia y China, y denuncia el uso de la crisis humanitaria como arma de guerra. Rodríguez, nacido en 1946 en San Antonio de los Baños, tiene antecedentes militares: se incorporó a las milicias estudiantiles en 1961 tras el bombardeo a aeropuertos cubanos y cumplió el Servicio Militar Obligatorio entre 1964 y 1967, participando incluso en festivales culturales de las FAR.
Mientras tanto, la situación diplomática se complica para el régimen cubano. El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles 18 de marzo el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar a su personal diplomático en San José, salvo funcionarios consulares. El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, expresó "profunda preocupación" por el deterioro de los derechos humanos en la isla. Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves declaró que su gobierno "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba" debido a la represión y condiciones de vida indignas que sufren sus ciudadanos.
La postura de Silvio Rodríguez revive el debate sobre el rol de los intelectuales en momentos de crisis política y social, mientras la isla enfrenta escasez energética, desabastecimiento y creciente presión internacional.