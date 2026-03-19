Silvio Rodríguez insta a tomar las armas ante crisis en Cuba y corte de energía nacional

...

El cantautor cubano Silvio Rodríguez respaldó la defensa armada de la isla tras un apagón nacional de 30 horas, exigiendo su fusil AKM si se produce una intervención externa. Su postura responde a un texto sobre el bloqueo estadounidense y el abandono de aliados como Rusia y China, mientras Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en La Habana por violaciones a derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 11:10 AM.
En Internacional y editada el 19/03/2026 09:10 AM.