Van 12 mexicanos muertos bajo custodia de ICE en era Trump

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En el año y dos meses de gobierno de Donald Trump, 12 ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia de ICE, desatando una crisis diplomática y humanitaria. El último caso es el de Royer Pérez Jiménez, un joven chiapaneco de 19 años que falleció en un centro de detención en Florida. México exige investigaciones y repatriación de cuerpos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 05:50 PM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 04:55 PM.