Argentina desclasifica 492 páginas de documentos de la dictadura militar

Argentina desclasificó y publicó este jueves 19 de marzo un total de 492 páginas de documentos oficiales del Servicio de Inteligencia del Estado correspondientes al período 1973-1983, que abarca la última y más sangrienta dictadura militar del país. Los archivos, divulgados en el sitio oficial del Estado, forman parte de un procedimiento de publicación de documentos históricos y comprenden 26 documentos oficiales, así como una guía sobre desclasificación.
Los documentos revelan desde listas de compras de oficinas hasta registros sobre la conformación de departamentos dedicados al espionaje de universidades, sindicatos, empresas, organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación. Uno de los archivos menciona la producción de "inteligencia estratégica psico-sociológica", con el fin de analizar temas, motivaciones, argumentos e ideologías en los medios.
La liberación de estos archivos ocurre cinco días antes de conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instauró una dictadura responsable del secuestro y desaparición de alrededor de 30 mil personas, según estimaciones de organismos de derechos humanos. El presidente argentino, Javier Milei, ha cuestionado esta cifra y ha criticado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las que acusó de tener "un curro".
Argentina ha juzgado a cientos de personas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, principalmente ex militares y ex policías, aunque también algunos civiles. La publicación de estos documentos representa un nuevo paso en el esclarecimiento de las actividades del aparato represivo durante aquel período.