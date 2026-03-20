Argentina desclasifica 492 páginas de documentos de la dictadura militar

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El gobierno argentino publicó 26 documentos oficiales del Servicio de Inteligencia correspondientes al período 1973-1983, que incluyen detalles sobre espionaje a universidades, sindicatos y medios de comunicación. La medida se da días antes del 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 05:10 PM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 04:11 PM.