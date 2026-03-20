Dos muertos y 27 casos en brote de meningitis B en Reino Unido; alerta sanitaria en universidades

Dos estudiantes murieron y se han confirmado 27 casos asociados a un brote de meningitis B en el sureste de Inglaterra, principalmente en el condado de Kent, informaron las autoridades sanitarias del Reino Unido. El brote, calificado como "explosivo" por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), ha generado una alerta nacional y una intensa campaña de contención entre la población estudiantil.
Las víctimas fatales fueron un universitario de 21 años y un adolescente de un colegio en Faversham. Hasta este jueves, se han confirmado 15 casos por laboratorio, mientras que otros 12 están bajo investigación. El brote se originó en la ciudad de Canterbury y está vinculado a la discoteca Chemistry, frecuentada por alumnos de la Universidad de Kent.
Los contagios se han extendido entre estudiantes de al menos cuatro centros educativos en Kent y un caso adicional fue detectado en Londres. En condiciones normales, el Reino Unido registra alrededor de 350 casos anuales de meningitis B, lo que subraya la rapidez inusual de este brote en cuestión de días.
La cepa involucrada es la MenB, una bacteria que causa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y que puede derivar en sepsis. Aunque la transmisión requiere contacto cercano prolongado —como convivir en el mismo hogar, besos o compartir bebidas—, las autoridades enfatizan que no es tan contagiosa como el covid-19 o la gripe.
Ante el aumento exponencial de casos, las autoridades han administrado más de 2,500 dosis de antibióticos preventivos a estudiantes y contactos cercanos, y prevén contactar hasta 5,000 alumnos para contener la propagación. Además, se ha desatado una fuerte demanda de vacunas contra la meningitis B, lo que ha provocado escasez en farmacias. Según la Asociación Nacional de Farmacias, el 87% de los establecimientos reportó desabasto, y muchas cadenas han implementado listas de espera y citas virtuales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano ante infecciones bacterianas graves como la meningitis. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, vómitos, confusión y erupciones cutáneas, y requieren atención médica inmediata.
Las autoridades continúan monitoreando el brote, cuyo periodo de incubación oscila entre siete y diez días, lo que sugiere que aún podrían surgir nuevos casos en los próximos días.