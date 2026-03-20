Dos muertos y 27 casos en brote de meningitis B en Reino Unido; alerta sanitaria en universidades

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Un brote de meningitis B en el sureste de Inglaterra ha dejado dos muertos y 27 casos asociados, principalmente entre estudiantes. Las autoridades sanitarias del Reino Unido califican el brote como 'explosivo' y advierten que el número de contagios podría aumentar. La cepa MenB se ha propagado en Kent, vinculada a la discoteca Chemistry y a varios centros educativos, generando escasez de vacunas y una campaña masiva de profilaxis con antibióticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 08:40 AM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 08:19 AM.