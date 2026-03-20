Detienen a hijo mayor del expresidente Luis Arce en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles 18 de marzo a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce (2020-2025), en la ciudad de Santa Cruz, por presunta legitimación de ganancias ilícitas, confirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño.
El arresto se realizó en la zona residencial de Equipetrol tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Durante un allanamiento previo, las autoridades incautaron más de 22 mil 200 dólares, un vehículo y un casco de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ya que, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, el detenido se hacía pasar como funcionario de esa empresa estatal.
Marcelo Arce fue localizado después en un vehículo en otro punto de la ciudad e intentó huir al ver a los agentes, pero fue capturado junto con cuatro acompañantes. La orden de aprehensión también incluye al expresidente Arce y a sus otros dos hijos, Rafael y Camila, quienes ya enfrentan investigaciones separadas por enriquecimiento ilícito.
En 2023, un diputado afín a Evo Morales denunció que Marcelo Arce actuó como intermediario en negociaciones de litio sin ser funcionario público, aunque la Fiscalía rechazó inicialmente la denuncia en abril de 2024 por falta de pruebas. No obstante, nuevas líneas de investigación reactivaron el caso.
Rafael Arce, investigado en el caso 'Adán y Eva' por la compra de más de 2 mil 100 hectáreas en Santa Cruz por 3.3 millones de dólares, tiene su paradero desconocido. Además, en julio de 2023 se reveló que Rafael y Camila Arce obtuvieron préstamos por 9.1 millones de dólares en una sola entidad bancaria, lo que derivó en la reapertura de una investigación por enriquecimiento.
El expresidente Luis Arce permanece encarcelado desde diciembre por un caso distinto: supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales. Antes de entregar el poder el 8 de noviembre a Rodrigo Paz, Arce declaró a EFE que las acusaciones eran calumnias y que, una vez demostrada su falsedad, sus hijos emprenderían acciones legales contra los denunciantes.