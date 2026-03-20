Detienen a hijo mayor del expresidente Luis Arce en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas

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La Policía boliviana detuvo a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en Santa Cruz, por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Se incautaron más de 22 mil dólares, un vehículo y un casco de Yacimientos de Litio Bolivianos. La orden incluye también a otros dos hijos del exmandatario, mientras este permanece encarcelado por otro caso de corrupción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 08:35 AM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 08:17 AM.