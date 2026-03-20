EE.UU. y Japón sellan alianza con proyecto nuclear millonario y desarrollo de misiles

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Estados Unidos y Japón anunciaron un ambicioso proyecto conjunto de 40 mil millones de dólares para construir pequeños reactores modulares en Tennessee y Alabama, además de un acuerdo para el desarrollo y producción conjunta de misiles. El anuncio se dio tras una reunión entre el presidente Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en la Casa Blanca, en el marco de una profunda alianza energética, económica y de defensa que busca consolidar una 'Nueva Edad de Oro' en las relaciones bilaterales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 03:42 PM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 03:46 PM.