EE.UU. amplía visas agrícolas ante escasez de mano de obra, pese a postura migratoria restrictiva

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Frente a la crónica escasez de trabajadores en el campo, Estados Unidos expande el programa H-2A para contratar migrantes, generando tensiones entre productores, sindicatos y defensores de políticas migratorias más estrictas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 11:37 AM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 11:24 AM.