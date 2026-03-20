Trump incomoda al bromear sobre Ataque a Pearl Harbor en reunión con Japón

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Durante una cumbre con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, el presidente estadounidense Donald Trump generó tensión al referirse en tono jocoso al ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, comparándolo con la falta de aviso a aliados sobre una supuesta guerra contra Irán. El comentario, considerado inapropiado por su carga histórica, provocó una visible reacción de incomodidad en la mandataria nipona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 08:20 AM.
En Internacional y editada el 20/03/2026 08:13 AM.