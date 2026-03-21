EE.UU. e Israel atacan planta nuclear de Natanz tras tensión en Ormuz y explosión en Jerusalén

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Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el complejo nuclear de Natanz en Irán, informó la Organización de Energía Atómica de Irán, sin que se detectaran fugas radiactivas. La ofensiva se produce tras una explosión en la Ciudad Vieja de Jerusalén y el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán, condenado por más de 20 países. El presidente Trump criticó a la OTAN por su falta de acción militar, mientras Irán niega ataques a Turquía y Omán y se mantiene en silencio la figura de Mojtaba Jamenei tras la muerte de su padre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2026 09:49 AM.